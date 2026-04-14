Экс-гендиректора структуры Минтранса осудили за хищения на Кубани

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора ООО "РКС-Чистые воды" Альфреда Галиева к 4 годам условно за мошенничество при модернизации очистных сооружений в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее во вторник прошли прения сторон, где обвинение запросило для Галиева три года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ ).

"Суд приговорил… признать виновным… назначить наказание в виде лишение свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей… наказание считать условным", - огласила приговор судья.

Также суд удовлетворил гражданский иск к Галиеву и взыскал с него 32 миллиона рублей имущественного ущерба.

Дело Галиева рассматривалось в особом порядке из-за заключения осужденным досудебного соглашения со следствием. Мужчина полностью признал вину и сообщил, что уже возместил 190 тысяч рублей по гражданскому иску.