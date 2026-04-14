Ефимов: школы, детский сад и медцентр возведут на востоке Москвы по КРТ
16:55 14.04.2026
Ефимов: школы, детский сад и медцентр возведут на востоке Москвы по КРТ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Детский сад, медицинский центр, спорткомплекс и другие объекты построят в районе Соколиная гора на востоке Москвы по КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Соколиная Гора городской оператор – Московский фонд реновации жилой застройки – реализует четыре проекта комплексного развития территорий. В совокупности там возведут свыше 633 тысяч квадратных метров новых объектов. Большую часть застройки составит жилье для программы реновации: площадь новостроек превысит 425 тысяч квадратных метров. Кроме того, в новых кварталах возведут более 208 тысяч квадратных метров нежилых зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении уточняется, что по КРТ в районе возведут детсад, школы, медицинский, культурно-досуговый и многофункциональные центры. Также здесь появится спортивный комплекс и другие объекты. Благодаря реализации проектов в городе получится качественно обновить фонд недвижимости района. Кроме того, удастся создать более 4,8 тысячи рабочих мест.
Крупнейший из четырех проектов КРТ реализуют в промзоне "Соколиная Гора", где построят семь жилых домов для реновации, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
 
