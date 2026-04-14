20:54 14.04.2026
Названа причина ДТП с четырьмя погибшими под Пензой

Выезд на встречную полосу стал причиной ДТП с четырьмя погибшими под Пензой

Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Причиной автокатастрофы в Пензенской области, в результате которой погибли женщина и трое детей, был выезд легкового автомобиля на встречную полосу и столкновение с "Камазом", сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 "Урал" на территории Кузнецкого района Пензенской области. В результате автокатастрофы погибли трое маленьких детей и женщина 1997 года рождения.
"По предварительным данным, 14 апреля 2026 года около 18 часов (время московское – ред.) на 767-м километре ФАД М-5 "Урал" водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Камаз". В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 и три несовершеннолетних пассажира легкового транспортного средства от полученных травм скончались", - сообщили в региональной прокуратуре.
На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Евгений Новиков. По факту ДТП следственными органами проводится проверка, ход и результаты которой взяты надзорным ведомством на контроль.
