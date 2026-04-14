В Пензенской области трое детей и женщина погибли в ДТП на трассе М-5

САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Трое детей и женщина, по предварительным данным, погибли в автокатастрофе на федеральной трассе М-5 на территории Пензенской области, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф.

"Есть предварительная информация, что четверо погибших. Трое детей и женщина… Столкнулись два автомобиля - грузовой и легковой", - рассказали агентству в областном Центре медицины катастроф.