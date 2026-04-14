Появились подробности ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Два человека, в том числе один ребенок, пострадали во время ДТП с автобусом в Подмосковье, после осмотра врачами они были отпущены под амбулаторное наблюдение, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.

"В результате ДТП пострадали два человека, в том числе один ребенок. Они доставлены бригадами скорой помощи в больницу, где обследованы и осмотрены врачами приемного отделения. По результатам осмотра пострадавшие отпущены под амбулаторное наблюдение врачами по месту жительства с рекомендациями", - рассказали в пресс-службе ведомства.