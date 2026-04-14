11:33 14.04.2026 (обновлено: 11:38 14.04.2026)
В Подмосковье на трассе грузовик въехал в "Газель", два человека погибли

На трассе М-5 "Урал" два человека погибли при наезде грузовика на "Газель"

© Фото : прокуратура Московской области — Последствия ДТП на 22-м км автодороги М-5 "Урал"
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Грузовик въехал в стоявшую из-за поломки на обочине дороги М-5 "Урал" "Газель", в результате ДТП два человека погибли, еще один пострадал, сообщает прокуратура Подмосковья.
"По предварительным данным, утром 14 апреля 2026 года на 22-м км автодороги М-5 "Урал" водитель грузового автомобиля совершил наезд на "Газель", стоявшую на дороге из-за поломки. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще один получили травмы различной степени тяжести", - говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX.
Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии, ход и результаты проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД.
