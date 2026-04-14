Зеленский утверждает, что нефтепровод "Дружба" отремонтируют в апреле

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" отремонтируют до конца апреля, но не полностью.
"Касаемо нефтепровода, как обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы работать. Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс", - сказал Зеленский на брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который транслировал YouTube-канал его офиса.
С конца января поставки нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены. Киев объясняет это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением.
В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной "Дружбы" сразу после выборов.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Орбана.
О дальнейшей судьбе трубопровода "Дружба", по которому через Украину шла российская нефть, нужно спросить Венгрию и другие страны Европы, указал в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире.