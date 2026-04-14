Дрон "Елка" поражает 90 процентов целей, рассказал российский боец
07:22 14.04.2026
Дрон "Елка" поражает 90 процентов целей, рассказал российский боец

© РИА Новости / Станислав Красильников | Российский военнослужащий с дроном-перехватчиком "Ёлка"
Российский военнослужащий с дроном-перехватчиком Ёлка
Российский военнослужащий с дроном-перехватчиком "Ёлка". Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Оснащенный ИИ дрон-перехватчик "Ёлка" поражает порядка 90% всех целей, по которым используется, рассказал РИА Новости командир зенитного дивизиона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Чех".
Ранее боец с позывным "Зима" рассказал РИА Новости, что дрон-перехватчик "Ёлка" набирает популярность на фронте в борьбе с украинскими БПЛА.
"Около 90% составляет доля поражений", - пояснил "Чех".
Командир уточнил, что данный дрон-перехватчик используется не только мобильными огневыми группами для защиты от БПЛА самолетного типа, но также для защиты пехоты и техники от FPV-дронов.
Ранее московские инженеры представили журналистам дрон-перехватчик "Елка". Это автономный "охотник" на вражеские БПЛА без взрывчатой боевой части.
