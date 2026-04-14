04:53 14.04.2026 (обновлено: 05:33 14.04.2026)
На фронте набирает популярность дрон "Елка"

Оснащенный ИИ дрон-перехватчик "Елка" набирает популярность на фронте

© РИА Новости / Станислав Красильников
Расчёт дрона-перехватчика "Ёлка"
Расчёт дрона-перехватчика Ёлка - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Расчёт дрона-перехватчика "Ёлка". Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Оснащенный ИИ дрон-перехватчик "Ёлка" показывает хорошие результаты и набирает популярность на фронте, рассказал РИА Новости боец 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Зима".
"Ёлочки" показали себя отлично, очень хорошая разработка, тоже сбивают цель "на ура". Сбивали уже ударные БПЛА, сбивали разведывательные БПЛА, FPV противника. Все, что летит, все уничтожает", - пояснил "Зима".
5,45-миллиметровые многопульные автоматные патроны для эффективной борьбы с дронами в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"Калашников" разработал новое средство для борьбы с дронами
9 апреля, 11:12
Боец уточнил, что его мобильная огневая группа активно использует "Ёлку", на днях при помощи данного дрона-перехватчика был сбит украинский разведывательный БПЛА "Лелека".
Ранее московские инженеры представили журналистам дрон-перехватчик "Елка". Это автономный "охотник" на вражеские БПЛА без взрывчатой боевой части.
