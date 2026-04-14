В ДНР за сутки два человека пострадали при атаках ВСУ

ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в ДНР за сутки в результате агрессии киевского режима, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Кроме того, повреждены два объекта гражданской инфраструктуры: котельная и административное здание в Горловке.