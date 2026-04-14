Песков прокомментировал визит Дмитриева в Абу-Даби

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества с США, а не переговорами по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества, в том числе и по линии российско-американской группы, именно группы по экономическому сотрудничеству. Кирилл Дмитриев не занимается темой переговоров по Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать визит Дмитриева в Абу-Даби.
