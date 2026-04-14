Глава РФПИ отреагировал на план МЭА по снижению потребления нефти
04:02 14.04.2026
Глава РФПИ отреагировал на план МЭА по снижению потребления нефти

Дмитриев: план МЭА по снижению потребления нефти может привести к локдауну

© РИА Новости / Евгений Биятов
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на план Международного энергетического агентства (МЭА) по снижению потребления нефти из десятипунктов, заявив, что так начинаются энергетические локдауны.
"Так начинаются энергетические локдауны", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации картинку-памятку от МЭА с десятью пунктами плана по сокращению потребления нефти.
Среди этих пунктов, в частности, есть рекомендации снижать скорость на шоссе по меньшей мере на десять километров в час, не использовать автомобиль по воскресеньям в крупных городах, а также избегать деловых поездок, если есть альтернативы.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
ЭкономикаРоссияИранОрмузский проливКирилл ДмитриевМеждународное энергетическое агентствоРоссийский фонд прямых инвестицийВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
