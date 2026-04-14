Глава РФПИ отреагировал на план МЭА по снижению потребления нефти

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на план Международного энергетического агентства (МЭА) по снижению потребления нефти из десятипунктов, заявив, что так начинаются энергетические локдауны.

Среди этих пунктов, в частности, есть рекомендации снижать скорость на шоссе по меньшей мере на десять километров в час, не использовать автомобиль по воскресеньям в крупных городах, а также избегать деловых поездок, если есть альтернативы.