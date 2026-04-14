Директор стройфирмы, возводившей курские фортификации, получил восемь лет

КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Возводивший фортификационные сооружения в Курской области директор стройфирмы Игорь Ругаев получил восемь лет колонии общего режима со штрафом более 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе судов по региону.
Из материалов дела следует, что директор ООО "КРЕМЕНЬ" Игорь Ругаев внес в смету затраты на строительство зданий и иных объектов при возведении фортификационных сооружений на территории приграничных районов Курской области, страховку техники, жизни и здоровья рабочих, но не выполнил взятые на себя обязательства.
"Суд признал Ругаева виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначил ему восемь лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 6 миллионов 301 тысяча 643 рубля 96 копеек, с ограничением свободы на один год", - сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Сообщается, что Ругаев также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения госконтрактов, на два года. Свою вину обвиняемый не признал.