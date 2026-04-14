Директор стройфирмы, возводившей курские фортификации, получил восемь лет

КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Возводивший фортификационные сооружения в Курской области директор стройфирмы Игорь Ругаев получил восемь лет колонии общего режима со штрафом более 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе судов по региону.

Сообщается, что Ругаев также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения госконтрактов, на два года. Свою вину обвиняемый не признал.