Найденную в Самарской области девочку госпитализировали

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Найденную в Самарской области трехлетнюю девочку доставили в медучреждение, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что ребенка доставили в больницу из-за повышенной температуры.
"Ребенок передан законному представителю. В настоящее время несовершеннолетняя находится в медицинском учреждении. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России.
Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в понедельник в Самарской области трехлетняя девочка ушла гулять со старшими детьми и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело. Во вторник в ведомстве сообщили, что ребенка нашли живой, девочка находилась в соседней деревне. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
