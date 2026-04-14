Трехлетнюю девочку, пропавшую в Самарской области, нашли

САМАРА, 14 апр – РИА Новости. Трехлетнюю девочку, пропавшую в понедельник в деревне Исаклинского района Самарской области, нашли живой, сообщило региональное СУСК России в своем канале в MAX.
В ведомстве сообщали, что в понедельник в Самарской области трехлетняя девочка ушла гулять со старшими детьми и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело.
"В результате организованных поисковых мероприятий и следственных действий местонахождение девочки установлено, она жива. Ребенка обнаружили в соседней деревне", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства исчезновения ребенка.
Пропавшего в Карелии мальчика нашли живым
22 марта, 19:55