В Самарской области пропала трехлетняя девочка - РИА Новости, 14.04.2026
09:20 14.04.2026
В Самарской области пропала трехлетняя девочка

В Самарской области трёхлетняя девочка в понедельник ушла из дома и не вернулась

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Трехлетнюю девочку, которая в понедельник ушла из дома и не вернулась, ищут в деревне Исаклинского района Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России.
«
"Сотрудники полиции разыскивают трехлетнего ребенка. Сотрудниками органов внутренних дел разыскивается без вести пропавшая жительница деревни Сухарь Матак Исаклинского района (...) 2022 года рождения. Тринадцатого апреля 2026 года в период с 16.00 она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении ведомства.
У девочки русые волосы, она была одета в белую майку, розовые штаны и сапоги. Для розыска девочки привлечены участковые полицейские, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.
