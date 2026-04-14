В Самарской области пропала трехлетняя девочка

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Трехлетнюю девочку, которая в понедельник ушла из дома и не вернулась, ищут в деревне Исаклинского района Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России.
"Сотрудники полиции разыскивают трехлетнего ребенка. Сотрудниками органов внутренних дел разыскивается без вести пропавшая жительница деревни Сухарь Матак Исаклинского района (...) 2022 года рождения. Тринадцатого апреля 2026 года в период с 16.00 она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении ведомства.
У девочки русые волосы, она была одета в белую майку, розовые штаны и сапоги. Для розыска девочки привлечены участковые полицейские, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.
