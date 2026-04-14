Глава "Росинкас" раскрыл, когда в России начнется пик спроса на наличные
00:46 14.04.2026
Глава "Росинкас" раскрыл, когда в России начнется пик спроса на наличные

Глава "Росинкас" Верейкин: пик спроса на наличные приходится на декабрь

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пик спроса на наличные зависит не только от сезона, но и от специфики региона, спрос на услуги инкассации максимально возрастает в декабре, рассказал в интервью РИА Новости президент "Росинкас" Сергей Верейкин.
"Что касается общего тренда, то самый горячий период – предновогодние дни. Спрос на услуги инкассации максимально возрастает в декабре", - рассказал он.
По его словам, спрос на снятие наличных зависит не только от сезона, но и от специфики региона. "Понятно, что летом есть больший запрос на наличные в курортных и туристических зонах: на Алтае, на Байкале, в Карелии, на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Отправляясь в отпуск, россияне берут с собой наличные", - добавил Верейкин.
Женщина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Аналитик назвал сумму наличных, которую нужно иметь в кошельке
7 декабря 2025, 03:10
 
