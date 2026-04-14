Японский ученый назвал ключевой фактор для снижении риска деменции

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Контроль артериального давления в возрасте от 40 до 60 лет играет ключевую роль в снижении риска деменции, заявил РИА Новости профессор Университета Фукуока Хисатоми Арима.

"Если в среднем возрасте сохраняется повышенное давление, в мелких сосудах мозга постепенно накапливаются повреждения. В результате ухудшается кровоток, развиваются небольшие инфаркты и поражения белого вещества. По мере накопления этих изменений на протяжении многих лет повышается вероятность развития сосудистой деменции в пожилом возрасте", — отметил эксперт.

На уточняющий вопрос РИА Новости, есть ли определенный возраст, когда особенно важно начинать следить за давлением, Арима назвал промежуток от 40 до 60 лет.

"Колебания артериального давления могут отражать жесткость крупных сосудов, и вернуть их в исходное состояние бывает сложно. В связи с этим профилактика атеросклероза должна начинаться с молодого возраста", - подчеркнул профессор.

Он также отметил важность регулярность приема препаратов для снижения давления в случае назначения, "поскольку нерегулярный приём может быть одной из причин выраженных колебаний давления".