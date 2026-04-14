Член СПЧ готова лично поручиться за Чекалина до отправки в колонию

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с РИА Новости заявила, что готова лично поручиться за бывшего супруга блогера Лерчек Артема Чекалина, чтобы до отправления в колонию ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Гагаринский суд Москвы в понедельник приговорил экс-мужа блогера Лерчек к 7 годам колонии общего режима со штрафом 194,5 миллиона рублей по делу о выводе средств в ОАЭ. Его защита намерена обжаловать приговор.

По словам члена СПЧ, когда осужденный сразу после вынесения приговора заявляет, что будет подавать апелляцию, суд вправе до окончательного решения по делу не избирать меры пресечения в виде лишения свободы, а может назначить домашний арест.

« "Поручительство на стадии избрания меры пресечения… До вступления приговора в законную силу вполне можно было бы избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Вот тут я готова за него поручиться и сказать, что он не будет нарушать условия", - сказала Меркачева.

Кроме того, правозащитница призвала в целом пересмотреть меру пресечения Чекалина и назначить ему условный срок. Она подчеркнула, что самого факта наличия судимости будет достаточно в качестве профилактической меры, которая и является целью любого наказания.

"Нужно как раз показать, что суды дают возможность. Наказание неотвратимо, да. Но оно не есть жестокое", - добавила Меркачева.

Член СПЧ подчеркнула, что суд мог бы назначить Чекалину наказание, не связанное с лишением свободы, по нескольким причинам: он обвиняется в экономическом преступлении, в деле нет потерпевших, у семьи есть маленькие дети, а также у бывшей жены осужденного тяжелая форма онкологии.

« "Достаточно либо условного срока, либо с выплатой штрафа, либо вообще какое-то наказание, не связанное с лишением свободы. У нас еще есть возможность судебного штрафа дополнительно, есть принудительные работы, обязательные работы. Все это вполне можно было применять", - добавила она.

Суд установил, что Чекалин вместе с Валерией Чекалиной и Романом Вишняком с сентября 2021 по февраль 2022 года реализовывали гражданам интернет-курсы. Вырученные более 251,6 миллиона рублей они вывели за рубеж, предоставив кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Дело в отношении Чекалиной суд приостановил в марте до ее выздоровления. Лерчек проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии в НМИЦ онкологии имени Блохина.