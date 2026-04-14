Кадыров рассказал о снижении числа зарегистрированных преступлений в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 14 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных преступлений снизилось в Чечне на 2% с начала года, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"По итогам трех месяцев этого года число зарегистрированных преступлений в Чеченской Республике сократилось на 2%. Раскрываемость преступлений составила 80%, что на 21% превышает средний показатель по стране", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава региона также отметил, что силовые структуры во взаимодействии с советом безопасности ЧР готовы на высшем уровне обеспечить подготовку и проведение предстоящих выборов в республике.