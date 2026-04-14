МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Чат-бот безопасности дорожного движения разработают в Тверской области, чтобы свидетели езды в нетрезвом виде при помощи него сообщали об увиденном, рассказывает пресс-служба регионального правительства.

В области внедрят новые решения для усиления безопасности людей на дорогах. Инициативы озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев на заседании региональной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения во вторник.

"За прошедшие три месяца в Тверской области отмечено снижение числа ДТП и пострадавших в них граждан. Цифры существенно ниже, чем по другим регионам ЦФО и по всей стране в целом. Но текущие результаты должны стать для нас не поводом для оптимизма, а эффективным стимулом удвоить совместные усилия. Сбережение жизни и здоровья граждан – это наша важнейшая задача", – приводит пресс-служба слова Королева.

Руководителем области поставлена задача по развитию системы автоматической фото- и видеофиксации на дорогах.

Королев отметил, что существующей системы комплексов недостаточно для контроля всех потенциально опасных участков магистралей. На заседании рассмотрены точки установки дополнительных комплексов на трассах М-9, М-10 и М-11.

Состояние дорожного покрытия также влияет на аварийность на дорогах.

Руководитель Тверской области поручил создать в регионе специальную комиссию, которая будет выявлять участки, требующие ремонта, и принимать оперативные меры для исправления ситуации.

Обсуждались также дополнительные решения по обеспечению безопасности несовершеннолетних на дорогах. Наибольшие риски связаны с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Глава региона призвал усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения при использовании СИМ. При этом постоянно взаимодействовать с операторами аренды электросамокатов для предотвращения ДТП.

Отдельно рассмотрены вопросы повышения оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в авариях. Тверская область изучит и будет применять лучшие региональные практики по маршрутизации и помощи людям.

Еще одно важное направление работы – профилактическое и в первую очередь с детьми.

Королев указал на необходимость использования игровых и мультимедийных форматов. В том числе хорошо зарекомендовавших себя автогородков, где дети на практике могут отработать полученные знания.

Обязательным глава региона назвал вовлечение в это общее дело сотрудников ГИБДД и родителей, которые своим примером должны демонстрировать, как правильно вести себя на дороге. А тематику ПДД поручено интегрировать в работу не только дошкольных и учебных заведений, но и загородных, пришкольных лагерей, уделять этим вопросам внимание при проведении массовых мероприятий.