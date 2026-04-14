Два близких союзника США выступили против блокады Ормузского пролива - РИА Новости, 14.04.2026
13:08 14.04.2026 (обновлено: 14:45 14.04.2026)
Два близких союзника США выступили против блокады Ормузского пролива

Британия и Франция выступили против американской блокады Ормузского пролива

© AP Photo / Altaf Qadri — Судно в Ормузском проливе. Архивное фото
Судно в Ормузском проливе. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 апр — РИА Новости. Британия и Франция выступили против блокады Ормузского пролива, объявленной США в понедельник.
Министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз подчеркнула, что Лондон не будет участвовать в этой инициативе.
"Мы думаем, что это неправильный подход", — заявила она в интервью Mirror.

Ривз также раскритиковала Вашингтон за отсутствие плана по завершению конфликта с Ираном, назвав такой подход безумным.
В то же время глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал решение заблокировать Ормузский пролив незаконным. Он опасается, что эти действия еще больше ударят по мировой торговле и ухудшат ситуацию в его стране.
Решение американских властей не поддержала также дипслужба ЕС, указав на огромный ущерб от ограничения судоходства для других стран.
Блокаду морского маршрута раскритиковал и Китай. Представитель МИД республики Го Цзякунь призвал Вашингтон соблюдать договоренности о прекращении огня с Тегераном и открыть проход.
Объявленная США блокада пролива вступила в силу накануне в 17:00 мск. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.
Как сообщало агентство Bloomberg, Ормузский пролив вопреки блокаде прошло судно Rich Starry, связанное с Китаем.
В миреСШАВеликобританияОрмузский проливДональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаФранцияИранЖан-Ноэль Барро
 
 
