Два близких союзника США выступили против блокады Ормузского пролива

ЛОНДОН, 14 апр — РИА Новости. Британия и Франция выступили против блокады Ормузского пролива, объявленной США в понедельник.

Министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз подчеркнула, что Лондон не будет участвовать в этой инициативе.

« "Мы думаем, что это неправильный подход", — заявила она в интервью Mirror.

Ривз также раскритиковала Вашингтон за отсутствие плана по завершению конфликта с Ираном , назвав такой подход безумным.

В то же время глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал решение заблокировать Ормузский пролив незаконным. Он опасается, что эти действия еще больше ударят по мировой торговле и ухудшат ситуацию в его стране.

Решение американских властей не поддержала также дипслужба ЕС, указав на огромный ущерб от ограничения судоходства для других стран.

Блокаду морского маршрута раскритиковал и Китай . Представитель МИД республики Го Цзякунь призвал Вашингтон соблюдать договоренности о прекращении огня с Тегераном и открыть проход.

Объявленная США блокада пролива вступила в силу накануне в 17:00 мск. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход .