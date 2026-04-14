Российские бренды наращивают продажи за рубежом с поддержкой государства

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские бренды подтверждают качество и наращивают продажи за рубежом с поддержкой государства, отмечает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Ведущие российские предприятия из разных отраслей - от производства детских игр до выпуска кормов для животных и напитков - активно подтверждают статус надежных партнеров через добровольную сертификацию Российского экспортного центра. Использование цифровой платформы "Мой экспорт" и получение сертификатов "Сделано в России" становятся ключевыми инструментами для расширения географии поставок и укрепления доверия зарубежных потребителей", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Так, ростовское издательство "Геодом" получило право на использование "птички" в категории "Надежность". Для компании этот статус является важным этапом перехода к стратегии прямого экспорта. Через платформу "Мой экспорт" издательство уже минимизирует затраты на участие в международных выставках и использует меры финансовой поддержки для экспансии в страны БРИКС, Турцию и ОАЭ. В компании подчеркивают, что при выходе на новые рынки крайне важно учитывать культурный код, а государственная поддержка помогает сосредоточиться на адаптации смыслов продукта.

Аналогичный путь профессионального роста демонстрирует челябинский производитель безалкогольных напитков "Ниагара". Пройдя сертификацию в категории "Качество", предприятие планирует масштабное расширение присутствия в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Взаимодействие с государственными институтами развития через "единое окно" платформы "Мой экспорт" позволило заводу оптимизировать бизнес-процессы и сократить логистические издержки. По мнению руководства компании, узнаваемый логотип национального бренда станет дополнительным аргументом для иностранных дистрибьюторов при выборе качественного уральского продукта.

Уверенную динамику развития показывают и "Белгородские корма", увеличившие за последний год объем экспортных отгрузок на 25%. Белгородский производитель активно использует аналитические сервисы платформы "Мой экспорт" для изучения спроса и поиска проверенных контрагентов. Статус участника программы "Сделано в России" стал для завода мощным стимулом для выхода на рынки Африки и Грузии. Опыт компании подтверждает, что доступ к образовательным программам Школы экспорта РЭЦ и консультациям по международной логистике позволяет малым и средним предприятиям эффективно преодолевать информационные барьеры.

Сертификат "Сделано в России" становится не просто знаком качества, но и мощным инструментом продвижения на международных рынках. Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории РФ.