В Волгоградской области ликвидировали возгорание нефтепродуктов

ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Возгорание нефтепродуктов после атаки БПЛА ВСУ на Волгоградскую область 10 апреля потушено, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Андрей Бочаров сообщал 10 апреля, что емкость с нефтепродуктами в Светлоярском районе Волгоградской области была повреждена в результате беспилотной атаки ВСУ, в результате чего началось возгорание.
"МЧС подтвердили ликвидацию возгорания в Светлоярском районе", - прокомментировали в пресс-службе.
