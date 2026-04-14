Российские бойцы провели операцию в тылу ВСУ, захватив важные документы
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 14.04.2026 (обновлено: 11:55 14.04.2026)
Российские бойцы провели операцию в тылу ВСУ, захватив важные документы

Российские разведчики провели операцию в тылу ВСУ, захватив документы и пленных

Бойцы разведывательно-штурмовой бригады в зоне СВО
Бойцы разведывательно-штурмовой бригады в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные провели тайную операцию в украинском тылу и без единого выстрела захватили важные документы, сообщило Минобороны.
Как рассказали в ведомстве, группой руководил гвардии лейтенант Дмитрий Бирюков. Бойцы обнаружили пункт временной дислокации ВСУ. Неподалеку от него стоял легковой автомобиль, в который боевики грузили коробки с документами. Бирюков решил атаковать их и вернуться на свои позиции на этой же машине.
"Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага. Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск", — написало министерство в MAX.
После изучения бумаг и показаний пленных командование определило места дислокации противника. Затем военные нанесли ракетные удары по украинским позициям, уничтожив там всю живую силу и технику.
В Минобороны подчеркнули, что эта операция помогла освободить один из населенных пунктов в зоне спецоперации.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
