Российские бойцы провели операцию в тылу ВСУ, захватив важные документы

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные провели тайную операцию в украинском тылу и без единого выстрела захватили важные документы, сообщило Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, группой руководил гвардии лейтенант Дмитрий Бирюков. Бойцы обнаружили пункт временной дислокации ВСУ . Неподалеку от него стоял легковой автомобиль, в который боевики грузили коробки с документами. Бирюков решил атаковать их и вернуться на свои позиции на этой же машине.

"Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага. Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск", — написало министерство в MAX

После изучения бумаг и показаний пленных командование определило места дислокации противника. Затем военные нанесли ракетные удары по украинским позициям, уничтожив там всю живую силу и технику.