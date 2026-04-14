Терапевт рассказал, чем опасен сок борщевика

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сок борщевика при попадании в глаза может вызвать слепоту, предупредила терапевт Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева.
"В случае, если сок борщевика попадет в глаза, это может привести к воспалению и даже повреждению роговицы, что иногда заканчивается потерей зрения, но подобные случаи крайне редки. При попадании на кожу он может вызвать сильную аллергическую реакцию с анафилактическим шоком или химические ожоги", - сказала Сысоева в беседе с NEWS.ru.
Она напомнила, что сок борщевика особенно опасен для детей, так как их кожа более чувствительна и восприимчива к ядовитым веществам. Врач посоветовала летом на природе носить закрытую одежду, добавив, что не лишними будут и перчатки.
Терапевт подчеркнула, что при контакте с борщевиком необходимо немедленно промыть пораженный участок кожи водой с мылом, а в случае появления болезненных пузырьков или язв - обратиться к врачу.
