Подключение больницы к альтернативному источнику питания в Запорожской области

В Запорожской области больницы перевели на резервные источники питания

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Больницы Запорожской области, где возникли перебои со светом, перевели на резервные источники питания, экстренную помощь оказывают в полном объеме, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Ранее он сообщал, что в результате массированных атак со стороны ВСУ на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. По последним данным, электроснабжение полностью или частично отсутствует в пяти муниципальных образованиях региона.

"Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме", - написал Балицкий в своем канале на платформе MАХ

Кроме того, по его словам, водоканалы также переведены на резервные источники питания.