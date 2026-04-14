МИД Китая назвал блокаду Ормузского пролива опасным поступком

ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, который только усилит напряженность, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"В условиях, когда заинтересованные стороны уже достигли соглашения о временном прекращении огня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада лишь обострят противоречия и усугубят напряженность ситуации, подорвут и без того хрупкое прекращение огня и поставят под большую угрозу безопасность судоходства в Ормузском проливе", - заявил Го Цзякунь.
Он подчеркнул, что "это опасный и безответственный поступок".
