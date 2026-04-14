Бирюков: период половодья в Москве пройден штатно

19:01 14.04.2026
Заммэра Бирюков: период весеннего половодья в Москве пройден штатно

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Период половодья в столичном регионе пройден штатно, все водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Период весеннего половодья завершился, в настоящее время на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек. В связи с этим гидротехнические сооружения переведены на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ, обеспечивающих водой Москву, заполнены до плановых отметок, что позволит организовать бесперебойное качественное водоснабжение города", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что на сегодняшний день водохранилища Москворецкой системы заполнены на 83%, Вазузской - на 86%, Волжской – на 81%.
"Подготовка к периоду половодья была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Был утвержден специальный регламент, в нем закреплены зоны ответственности служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров. А пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.
