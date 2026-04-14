В Ельце жителям квартир, пострадавших при атаке БПЛА, дадут временное жилье

ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Жителям Ельца Липецкой области, чьи квартиры сильно пострадали при атаке БПЛА, предоставят временное жилье, сообщили в правительстве региона.
"Временное размещение предоставят тем жителям Ельца, чьи квартиры серьёзно пострадали ночью от БПЛА. Оценка ущерба продолжается", — говорится в Telegram-канале правительства региона.
Утром во вторник губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Елец подвергся удару БПЛА противника. В результате погибла женщина, ещё пять человек получили ранения, четверых госпитализировали. Обломками БПЛА повреждены стёкла в нескольких жилых домах. Позже власти сообщили, что один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, за состоянием двоих следят врачи, одного человека выписали домой.
