Специальная военная операция на Украине
 
11:28 14.04.2026
В Ельце жителям квартир, пострадавших при атаке БПЛА, дадут временное жилье

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Жителям Ельца Липецкой области, чьи квартиры сильно пострадали при атаке БПЛА, предоставят временное жилье, сообщили в правительстве региона.
"Временное размещение предоставят тем жителям Ельца, чьи квартиры серьёзно пострадали ночью от БПЛА. Оценка ущерба продолжается", — говорится в Telegram-канале правительства региона.
Утром во вторник губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Елец подвергся удару БПЛА противника. В результате погибла женщина, ещё пять человек получили ранения, четверых госпитализировали. Обломками БПЛА повреждены стёкла в нескольких жилых домах. Позже власти сообщили, что один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, за состоянием двоих следят врачи, одного человека выписали домой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕлецЛипецкая областьИгорь АртамоновВооруженные силы Украины
 
 
