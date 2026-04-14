Запад превратил БДИПЧ ОБСЕ в инструмент давления, заявил Лавров

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад превратил Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в инструмент политического давления на независимые государства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В этом контексте приходится упомянуть негативную роль Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, превращённого Западом в инструмент политического давления на независимые государства",- сказал министр в ходе своего видеообращения на церемонии открытия Международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов, организованной на площадке НЦ "Россия".