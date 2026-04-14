В Подмосковье автобус улетел в кювет и опрокинулся

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Подмосковье автобус съехал с дороги и опрокинулся, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По данным областной прокуратуры, автобус ехал из Черноголовки в Ногинск, в нем находились 15 пассажиров. Одному из них потребовалась медицинская помощь.