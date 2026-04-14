В Подмосковье автобус улетел в кювет и опрокинулся
15:18 14.04.2026 (обновлено: 16:28 14.04.2026)
МВД: в Подмосковье автобус улетел в кювет и опрокинулся возле села Стромынь

© Фото : прокуратура Московской области — Автобус, опрокинувшийся в Московской области
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Подмосковье автобус съехал с дороги и опрокинулся, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автобуса, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства", — говорится в релизе.
Авария произошла в Богородском городском округе, на 33-м километре трассы Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест, недалеко от села Стромынь.
По данным областной прокуратуры, автобус ехал из Черноголовки в Ногинск, в нем находились 15 пассажиров. Одному из них потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Действия экстренных служб и правоохранителей координирует Ногинская городская прокуратура.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)НогинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
