Geely отозвала 38,9 тысячи автомобилей в России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Компания "Джили Моторс" отзывает 38,9 тысячи автомобилей модели Atlas, произведенных с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года, для замены предохранителя парковочного ассистента, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что все работы в рамках данной отзывной кампании будут выполняться бесплатно для владельцев транспортных средств, а программа мероприятий согласована с Росстандартом