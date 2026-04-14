Geely отозвала 38,9 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 14.04.2026
14:52 14.04.2026 (обновлено: 15:13 14.04.2026)
Geely отозвала 38,9 тысячи автомобилей в России

Geely отозвала 38,9 тысячи автомобилей Atlas в РФ для замены парктроника

Руль в автомобиле GEELY. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Компания "Джили Моторс" отзывает 38,9 тысячи автомобилей модели Atlas, произведенных с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года, для замены предохранителя парковочного ассистента, сообщили в пресс-службе компании.
"Компания ООО "Джили-Моторс" приступила к реализации отзывной кампании по замене предохранителя парковочного ассистента на автомобилях Geely Atlas", - говорится в сообщении.
"В рамках данной отзывной кампании в официальные дилерские центры Geely будут приглашены владельцы 38,9 тысячи автомобилей Geely Atlas, произведенных в период с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года", - уточняет производитель.
Отмечается, что все работы в рамках данной отзывной кампании будут выполняться бесплатно для владельцев транспортных средств, а программа мероприятий согласована с Росстандартом.
"Проведение отзывных кампаний является стандартной мировой практикой автопроизводителей по обеспечению безопасности водителей и пассажиров. Процедура призвана предотвратить потенциально возможную некорректную работу отдельных элементов автомобиля", - добавили в Geely.
