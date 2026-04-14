АТОР: 70 процентов российских туристов перебронируют туры на Ближний Восток

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Около 70% российских туристов перебронируют имеющиеся у них туры в страны Ближнего Востока на другие даты или направления и более трети, по данным на конец марта, запросили возврат средств за туры в страны региона, рассказала журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.