АТОР: 70 процентов российских туристов перебронируют туры на Ближний Восток - РИА Новости, 14.04.2026
11:09 14.04.2026 (обновлено: 11:10 14.04.2026)
АТОР: 70 процентов российских туристов перебронируют туры на Ближний Восток

© iStock.com / izusekТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Около 70% российских туристов перебронируют имеющиеся у них туры в страны Ближнего Востока на другие даты или направления и более трети, по данным на конец марта, запросили возврат средств за туры в страны региона, рассказала журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Около 70% российских туристов перебронируют туры на Ближний Восток на другие даты или направления. По данным на конец марта, количество тех, кто захотел, чтобы им вернули деньги и не перебронировались на другие направления, составило уже более 35% от общего количества тех, кто бронировал отдых в регионе. В начале конфликта показатели составляли соответственно 90% и 10%", - сказала Ломидзе.
Глава АТОР отметила, что туристы могут по соглашению сторон перебронировать туры на другие направления неограниченное количество раз.
МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития РФ после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
Ближний ВостокСШАИранМайя ЛомидзеДональд ТрампАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
