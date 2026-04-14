При атаке украинских БПЛА на Елец погибла женщина
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 14.04.2026 (обновлено: 08:32 14.04.2026)
При атаке украинских БПЛА на Елец погибла женщина

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. При налете дронов ВСУ на Елец погибла женщина, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«

"Елец подвергся атаке беспилотников. К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина. <...> Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.

Артамонов добавил, что обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах в городе. Под удар попало и село Долгоруково. Там в одном из домов после падения дрона начался пожар, но его потушили и никто не пострадал.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Специальная военная операция на УкраинеЕлецПроисшествияЛипецкая областьИгорь АртамоновВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
