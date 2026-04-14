Мобильные медкомплексы совершили более 900 выездов в Смоленской области

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Смоленской области с начала года передвижные медицинские комплексы совершили более 900 выездов, благодаря этому свыше 28 тысяч жителей отдаленных сел и деревень прошли обследования, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"В настоящее время к сельским жителям выезжают 52 передвижных медицинских комплекса. В составе каждой бригады работают врач-терапевт, акушер и рентген-лаборант. Комплексы оснащены современным оборудованием для диагностики и профилактики. Пациенты могут пройти флюорографию, маммографию и другие виды обследований", — написал глава региона в мессенджере МАХ.
В 2025 году передвижные медицинские бригады совершили свыше 1,7 тысячи выездов – медицинскую помощь получили около 50 тысяч жителей региона. До конца 2026 года планируют организовать еще порядка 2,5 тысячи выездов мобильных медицинских бригад в небольшие населенные пункты региона.
"Для развития и совершенствования системы здравоохранения в регионе продолжаем ремонт и строительство медучреждений, ФАПов, закупаем специальную технику и оборудование, а также занимаемся подготовкой врачей и медицинских работников. Эта работа направлена на профилактику заболеваний и заботу о здоровье наших жителей", — подытожил Анохин.