Чистое море и отели "все включено": как Анапа готовится к летнему сезону - РИА Новости, 14.04.2026
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
08:00 14.04.2026 (обновлено: 08:02 14.04.2026)
Чистое море и отели "все включено": как Анапа готовится к летнему сезону

РИА Новости: спрос на летний отдых в Анапе в этом году увеличился

© РИА Новости / Артур ЛебедевОтдыхающие на набережной пляжа
Отдыхающие на набережной пляжа - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Отдыхающие на набережной пляжа
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Анапа возвращается в список самых востребованных направлений в России. В прошлом году турсезон был фактически сорван из-за экологических проблем после попадания в море мазута. Сейчас многие пляжи уже готовы к приему гостей, остальные будут доступны в начале лета. Сколько стоит летний отпуск на главном детском курорте страны, где лучше купаться и как проще всего добираться — в материале РИА Новости.

Пляжи готовят к открытию

Все пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня, последствия разлива нефтепродуктов на побережье курорта почти ликвидированы. "Более 90 процентов мазута убрано, вода пригодна для использования", — сообщил в эфире телеканала "Россия 1" зампред правительства Виталий Савельев.
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкВид на Большой Утриш
Вид на Большой Утриш - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Вид на Большой Утриш
В середине марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что восемь галечных территорий от села Большой Утриш до пляжа "Высокий берег" уже исключены из числа опасных: пробы воды и грунта соответствуют санитарным нормам. Это не значит, что территории уже открыты для купания, разрешение должен дать Роспотребнадзор, отмечают в АТОР.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди катаются на надувном банане в виде дракона на море
Люди катаются на надувном банане в виде дракона на море - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Люди катаются на надувном банане в виде дракона на море
В районе этих галечных пляжей расположены популярный санаторий "Малая Бухта", пансионат "Высокий берег", отели "Демократия Ультра Все Включено" и "МоРеми Ультра Все Включено", перечисляют в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

Как чистят песок

Впрочем, туристы выбирают Анапу за 40 километров песчаных пляжей, простирающихся вдоль Пионерского проспекта от Высокого берега до Витязево. Их тоже стараются привести в порядок.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Так, в селе Витязево на километровом участке арендатор пляжа проводит отсыпку дополнительного слоя песка из карьера толщиной не менее 50 сантиметров. Действия согласованы с Роспотребнадзором, рассказал Кондратьев. Этот метод используют и на других песчаных пляжах.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие в пляжной зоне в Анапе
Отдыхающие в пляжной зоне в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Отдыхающие в пляжной зоне в Анапе
"Сотрудники компании в Анапе рассказали, что береговая линия прошла масштабную очистку. Визуально она выглядит подготовленной к приему гостей", — подтверждают в пресс-службе "Интуриста".

Интерес к Анапе увеличился

На фоне хороших новостей резко вырос спрос на летние каникулы в Анапе. Так, за год он увеличится на четверть, подсчитали в "Слетать.ру".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди гуляют возле Анапского маяка на берегу Черного моря
Люди гуляют возле Анапского маяка на берегу Черного моря - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Люди гуляют возле Анапского маяка на берегу Черного моря
В "Интуристе" отмечают, что интерес "колоссально вырос — сразу на 249 процентов". И добавляют: "Надо понимать, что такая динамика идет от низкой базы прошлого года. Но речь уже не только о классическом пляжном отдыхе. Все чаще курорт выбирают из-за развитой отельной инфраструктуры, уровня сервиса и разнообразия форматов размещения".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛетние кафе в Анапе
Летние кафе в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Летние кафе в Анапе
В пресс-службе "Алеан" рассказали, что настроение туристов — "осторожный оптимизм". Семьям интересны гостиницы с песчаными пляжами и длинным пологим входом в море, а на этой территории еще идут восстановительные работы. Тем не менее от недели к неделе спрос на летние туры растет на 15 процентов. Количество заказов превысило прошлогодние в этот период на 12 процентов.

Особенность отелей

"Анапа славится не только песчаными пляжами с пологим входом в воду. Курорт остается лидером в стране по числу отелей, работающих по системам "все включено" и "ультра все включено", популярным у семейных туристов, а также развитой инфраструктурой — анимацией, комплексом бассейнов, тренажерными залами, оздоровительными процедурами", — поясняют в "Алеане".
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАквапарк "Золотой пляж" в Анапе
Аквапарк Золотой пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Аквапарк "Золотой пляж" в Анапе
В прошлом и текущем году в Анапе появились новые объекты размещения. Поклонникам стоит обратить внимание на пятизвездочные "Зенит Резорт" и Miracleon Dusit Thani Resort & Spa Anapa, "четверки" "Кубань" и "Солнце и Море", говорят эксперты.

Развлечения в Анапе

Наиболее востребованы аквапарки, дельфинарий, парки аттракционов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивМужчина на водном мотоцикле
Мужчина на водном мотоцикле - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Мужчина на водном мотоцикле
Популярны поездки на озеро Сукко (Кипарисовое), где можно покататься на катамаране и сделать красивые фотографии деревьев.
Также растет число энотуристов, которые ездят на экскурсии в ближайшие винодельни — "Скалистый берег", "Шумринка", "Гай-Кадзор" и многие другие.

Рост цен и акции

За год цены на размещение выросли в среднем на десять процентов, рассказывают в "Алеане". Во многих объектах действуют акции раннего бронирования и спецпредложения (например, "ночь в подарок", бесплатное размещение ребенка или скидки в 20 процентов).

Стоимость в июне

По оценке "Слетать.ру", забронировать недельный тур в Анапу в первой половине июня из Москвы с проживанием в "трешке" с завтраком можно за 64 тысячи рублей на двоих. Дорога не включена.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМолодой человек играет в волейбол на пляже в Анапе
Молодой человек играет в волейбол на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Молодой человек играет в волейбол на пляже в Анапе
В "четверке" стоимость — от 100 тысяч рублей. Увеличив сумму всего на десять тысяч, можно найти четырехзвездочный отель с полным пансионом, отмечают в "Интуристе". Зато отдых по системе "ультра все включено" заметно дороже — от 158 тысяч рублей.

Пик сезона: июль и август

Впрочем, пик сезона в Анапе — июль и август. Именно в это время на курорт приезжает больше всего семейных туристов, которые проводят там по семь-десять дней.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в Анапе
Люди отдыхают на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Люди отдыхают на пляже в Анапе
В июле разместиться в гостевом доме на неделю семья из двух взрослых и ребенка может за 16 тысяч рублей, подсчитали в "Алеане". Включенный завтрак удвоит сумму.
Отели дороже. Неделя проживания в июле в "трешке" с завтраками втроем — от 48 тысяч рублей, в "четверке" — от 70 тысяч. Столько же придется заплатить за трехзвездочную гостиницу, но — с полным пансионом.
Неделя на "все включено" в "трешке" на троих — от 95 тысяч рублей. Стоимость такого отдыха в "четверке" — от 105 тысяч, а в "пятерке" — от 235 тысяч.

Как добраться до Анапы

Аэропорт Анапы закрыт, но в прошлом году были открыты воздушные гавани Краснодара (от него 170 километров) и Геленджика (85 километров).
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаЛюди гуляют по набережной у пляжа
Люди гуляют по набережной у пляжа - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Люди гуляют по набережной у пляжа
Иногда рейсы перенаправляют на запасные аэродромы, например, в Минводы или Сочи. В таких случаях трансферные компании корректируют планы, рассказывает руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин. Потому доля авиапассажиров умеренная.
Поезда и личные автомобили
Большинство туристов выбирают поезда. Летом 2026-го они пойдут из двух столиц, Екатеринбурга, Мурманска, Самары, Уфы, Кирова, Элисты и Красноярска.
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкОтдыхающие катаются на водной доске в Анапе
Отдыхающие катаются на водной доске в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Отдыхающие катаются на водной доске в Анапе
Также многие отдыхающие добираются до курорта на автомобиле. Из Москвы едут по трассе М-4 "Дон", а по пути могут посетить Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск.
Автобусные туры
Кроме того, турбизнес сейчас формирует автобусные туры на курорт, рассказали в "Интуристе". Так путешествуют жители близлежащих регионов — Минвод, Краснодара, Ростова-на-Дону, но есть предложения и из Москвы.
