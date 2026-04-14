Выставка "Агропродмаш" фиксирует рост интереса к технологиям общепита

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сегмент готовой еды становится ключевым драйвером пищевой индустрии: за четыре года интерес профессионалов-посетителей выставки "Агропродмаш" к технологиям и оборудованию для общепита и индустрии гостеприимства вырос более чем в 5 раз, сообщила директор выставки Татьяна Пискарева.

Согласно статистике выставки, в 2025 году целенаправленно за решениями для ресторанов и кафе на выставку пришел 1321 представитель бизнеса. В 2024 году этот показатель составлял 1048 человек, в 2023 году – 769, а в 2022 году — всего 256 специалистов.

"Бизнесу нужны комплексные решения для создания собственных кулинарных цехов и фабрик-кухонь. Экспоненты выставки уловили этот тренд несколько лет назад и наряду с оборудованием для мясо-, хлебокомбинатов, молокозаводов стали предлагать решения для производителей готовой еды", – привели в пресс-службе выставки слова Пискаревой.

Для удобства представителей индустрии гостеприимства, рестораторов и сетей общественного питания организатор выставки АО "Экспоцентр" формирует специальную экспозицию и коммуникационную площадку. Особое внимание – компактным и энергоэффективным линиям, которые позволяют небольшим кафе и гастромаркетам автоматизировать процессы приготовления, хранения и фасовки готовых блюд, добавила она.