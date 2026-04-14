В Крыму задержали агента СБУ, передавшего сведения о Черноморском флоте - РИА Новости, 14.04.2026
09:43 14.04.2026 (обновлено: 09:49 14.04.2026)
В Крыму задержали агента СБУ, передавшего сведения о Черноморском флоте

Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Агент СБУ задержан в Крыму, житель Ялты передавал сведения об объектах Черноморского флота РФ, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
«
"Пресечена противоправная деятельность агента Службы безопасности Украины. Установлено, что житель города Ялты 1993 года рождения инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора посредством интернет-мессенджера Telegram инициативно передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что силовиками в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за госизмену, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.
