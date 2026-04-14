В Крыму задержали агента СБУ, передавшего сведения о Черноморском флоте

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Агент СБУ задержан в Крыму, житель Ялты передавал сведения об объектах Черноморского флота РФ, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

Уточняется, что силовиками в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за госизмену, ему грозит до 20 лет лишения свободы.