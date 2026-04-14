Рейтинг@Mail.ru
Адвокат задержанной во Франции Новиковой запросил ее временное освобождение
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 14.04.2026
Адвокат задержанной во Франции Новиковой запросил ее временное освобождение

Анна Новикова
Анна Новикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Французский адвокат Филипп де Вёль, представляющий интересы задержанной во Франции по делу о шпионаже россиянки Анны Новиковой, сообщил РИА Новости, что подал в суд ходатайство о ее временном освобождении.
"Запрос о временном освобождении подан. Будут ли у нас хорошие новости в течение месяца? Не знаю, но мы предприняли все необходимые шаги", - сообщил адвокат агентству во вторник.
Ранее защитник россиянки заявил, что готовит запрос суду об ее временном освобождении и в случае отказа судьи удовлетворить ходатайство он подаст апелляцию в следственную палату при Апелляционном суде Парижа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Анны Новиковой.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.
По данным газеты, которая ссылалась на прокуратуру, задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
В миреРоссияПарижФранцияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала