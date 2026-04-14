Адвокат задержанной во Франции Новиковой запросил ее временное освобождение

ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Французский адвокат Филипп де Вёль, представляющий интересы задержанной во Франции по делу о шпионаже россиянки Анны Новиковой, сообщил РИА Новости, что подал в суд ходатайство о ее временном освобождении.

"Запрос о временном освобождении подан. Будут ли у нас хорошие новости в течение месяца? Не знаю, но мы предприняли все необходимые шаги", - сообщил адвокат агентству во вторник.

Ранее защитник россиянки заявил, что готовит запрос суду об ее временном освобождении и в случае отказа судьи удовлетворить ходатайство он подаст апелляцию в следственную палату при Апелляционном суде Парижа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Анны Новиковой.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.

По данным газеты, которая ссылалась на прокуратуру, задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".