Золото подешевело после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Биржевая цена на золото снижается почти на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, следует из данных торгов.

По состоянию на 1.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 96,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94% - до 4690,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 3,57% - до 73,748 доллара за унцию.