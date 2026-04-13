14:04 13.04.2026
Врач рассказал, как ЖКТ влияет на бессонницу

Врач Лавров: стрессовая дисфункция ЖКТ вызывает проблемы со сном

Боль в животе - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Стрессовая дисфункция желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вызывает проблемы со сном, рассказал врач-терапевт Максим Лавров.
"В тревоге пищеварение блокируется: желудок спазмируется, возникает вздутие. Этот дискомфорт фоном отправляет в мозг мощные сигналы опасности. Плюс именно кишечник синтезирует базу для выработки гормона сна мелатонина", - приводятся в сообщении информационный портал РИАМО слова Лаврова.
"Стрессовая дисфункция ЖКТ ломает эту цепочку. Вы пытаетесь остановить рой мыслей, но спазмированный живот буквально кричит нервной системе о спасении, делая засыпание физиологически невозможным", - добавил он.
Терапевт уточнил, что по статистике 77% россиян испытывают проблемы со сном, которые породили множество вредных советов в интернете на эту тему. По мнению Лаврова, самым разрушительным из них является "отоспаться в выходные", потому что это сбивает циркадные ритмы и вызывает тяжелый джетлаг (синдром смены часовых поясов).
Также врач отметил, что опасно выпивать алкоголь на ночь: бокал вина действительно ускоряет засыпание, но напрочь убивает фазу глубокого сна.
"Призыв "лежать и пытаться уснуть" до победного конца закрепляет рефлекс: кровать ассоциируется с тревогой, а не с отдыхом. Если сон не идет, нужно вставать", - резюмировал Лавров.
