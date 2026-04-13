Врач рассказал, как ЖКТ влияет на бессонницу

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Стрессовая дисфункция желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вызывает проблемы со сном, рассказал врач-терапевт Максим Лавров.

"В тревоге пищеварение блокируется: желудок спазмируется, возникает вздутие. Этот дискомфорт фоном отправляет в мозг мощные сигналы опасности. Плюс именно кишечник синтезирует базу для выработки гормона сна мелатонина", - приводятся в сообщении информационный портал РИАМО слова Лаврова.

"Стрессовая дисфункция ЖКТ ломает эту цепочку. Вы пытаетесь остановить рой мыслей, но спазмированный живот буквально кричит нервной системе о спасении, делая засыпание физиологически невозможным", - добавил он.

Терапевт уточнил, что по статистике 77% россиян испытывают проблемы со сном, которые породили множество вредных советов в интернете на эту тему. По мнению Лаврова, самым разрушительным из них является "отоспаться в выходные", потому что это сбивает циркадные ритмы и вызывает тяжелый джетлаг (синдром смены часовых поясов).

Также врач отметил, что опасно выпивать алкоголь на ночь: бокал вина действительно ускоряет засыпание, но напрочь убивает фазу глубокого сна.