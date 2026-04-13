Россия добивается равного отношения к жертвам нацистов, заявила Захарова

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия требует равного отношения к жертвам нацистов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение ФРГ помогать лишь блокадникам еврейского происхождения.
В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно, хотя блокадники просили распространить выплаты на всех пострадавших вне зависимости от национальности.
«
"Выплаты получали только те, кто мог доказать еврейскую национальность. А с остальными что? Более циничного подхода в XXI веке придумать сложно. Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего рейха", — рассказала Захарова в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Дипломат добавила, что МИД направил в другие страны ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа и важности этой даты для сохранения исторической памяти.
«
"Чудовищное, международное, основанное на раскачивании исторической памяти поведение агрессивного меньшинства буквально сделало необходимым создание еще одной даты: 19 апреля", — подчеркнула она.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За период блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерло от голода, а не от артобстрелов и бомбардировок.
