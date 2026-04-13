Россия добивается равного отношения к жертвам нацистов, заявила Захарова

"Выплаты получали только те, кто мог доказать еврейскую национальность. А с остальными что? Более циничного подхода в XXI веке придумать сложно. Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего рейха", — рассказала Захарова в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Дипломат добавила, что МИД направил в другие страны ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа и важности этой даты для сохранения исторической памяти.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За период блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерло от голода, а не от артобстрелов и бомбардировок.