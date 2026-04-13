"Шансов нет". В Киеве раскрыли состояние Зеленского после выборов в Венгрии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации после победы лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Шансов нет— позиция точно такая же, как у "Фидес": Украине в Европейском союзе делать нечего. К Зеленскому он относится, так скажем, очень прохладно", — отметил он.
Политик подчеркнул, что прохладное отношение Мадьяра к главе киевского режима стало очевидным, когда Зеленский начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, за что столкнулся с осуждением со стороны лидера партии "Тиса".
По мнению Соскина, особенно сложная ситуация для Зеленского складывается в сфере энергетики, поскольку новый венгерский премьер, вероятно, поднимет вопрос о состоянии трубопровода "Дружба" на фоне роста цен на нефть из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.
После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Виктор Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
В марте ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", в котором остро нуждается его страна.
