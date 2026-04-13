На Украине сообщили Зеленскому плохие новости после выборов в Венгрии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X напомнила ему о сильных антиукраинских настроениях в Венгрии на фоне победы Петера Мадьяра на парламентских выборах.
«
"Зеленский пытается добраться до офиса Петра Мадьяра, чтобы встретиться с новоизбранным лидером. Интересно, как это будет развиваться, учитывая сильные антиукраинские настроения в Венгрии", — написала она.
После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Виктор Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.