На Украине сообщили Зеленскому плохие новости после выборов в Венгрии
16:26 13.04.2026 (обновлено: 22:05 13.04.2026)
На Украине сообщили Зеленскому плохие новости после выборов в Венгрии

Мендель: Зеленский пытается добраться до офиса Мадьяра после победы на выборах

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X напомнила ему о сильных антиукраинских настроениях в Венгрии на фоне победы Петера Мадьяра на парламентских выборах.
"Зеленский пытается добраться до офиса Петра Мадьяра, чтобы встретиться с новоизбранным лидером. Интересно, как это будет развиваться, учитывая сильные антиукраинские настроения в Венгрии", — написала она.
Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Выборы проходили на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.
После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Виктор Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
"Ему нужна бойня". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
12 апреля, 19:34
 
