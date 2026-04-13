Врач рассказала, можно ли мочить Манту

КЕМЕРОВО, 13 апр - РИА Новости. Мочить пробу Манту можно, но тереть мочалкой место введения не следует, рассказала РИА Новости профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Вера Вавилова.
"Можно мочить место введения пробы Манту. Главное - не тереть мочалкой, никаким пластырем не надо заклеивать, не надо ходить в баню, в сауну. Можно принимать душ", - рассказала Вавилова, также являющаяся доктором медицинских наук, профессором, председателем Регионального отделения общественной организации "Союз педиатров России" по Кемеровской области.
Доктор добавила, что туберкулин вводится внутрикожно, поэтому вода, попавшая на место введения, не влияет на результат.