Психиатр рассказал, как бороться с паническими атаками

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Панические атаки - это не психическое нарушение, и такие состояния можно контролировать, в том числе с помощью противотревожных препаратов, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.

"Панические реакции, или панические атаки, - это абсолютно не психическое нарушение. Почему обращаются к неврологам или к психиатрам? Потому что человек во время такой реакции испытывает страх смерти, ужас, боится, что у него остановится сердце, некоторые говорят, что у них такое ощущение, что голова сейчас лопнет", - сказал Сергиевич.

А на самом деле это просто так называемая вегетативная буря, возмущение вегетативной нервной системы после какого-то длительного истощения, отметил психиатр.

"Достаточно в зависимости от течения какими-то простыми непсихотропными препаратами стабилизировать сердечно-сосудистую систему, и все сразу восстанавливается", - добавил Сергиевич.

Он отметил, что всегда объясняет пациентам, что от панической атаки не умирают, с этим можно жить.