Психиатр рассказал, как бороться с паническими атаками
02:12 13.04.2026
Психиатр рассказал, как бороться с паническими атаками

Психиатр Сергиевич: панические атаки можно контролировать с помощью препаратов

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Панические атаки - это не психическое нарушение, и такие состояния можно контролировать, в том числе с помощью противотревожных препаратов, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
"Панические реакции, или панические атаки, - это абсолютно не психическое нарушение. Почему обращаются к неврологам или к психиатрам? Потому что человек во время такой реакции испытывает страх смерти, ужас, боится, что у него остановится сердце, некоторые говорят, что у них такое ощущение, что голова сейчас лопнет", - сказал Сергиевич.
Истории болезни пациентов на столе врача - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Психиатр назвал признаки, при которых нужно идти к врачу
3 апреля, 04:07
А на самом деле это просто так называемая вегетативная буря, возмущение вегетативной нервной системы после какого-то длительного истощения, отметил психиатр.
"Достаточно в зависимости от течения какими-то простыми непсихотропными препаратами стабилизировать сердечно-сосудистую систему, и все сразу восстанавливается", - добавил Сергиевич.
Он отметил, что всегда объясняет пациентам, что от панической атаки не умирают, с этим можно жить.
"Это можно регулировать, при необходимости даже можно и противотревожными препаратами. Депрессивные и тревожные состояния не являются психическими расстройствами. Они являются невротическим состоянием, которое под собой имеет определенные физиологические изменения вследствие психоэмоционального и физического или психоэмоционального и физического состояния истощения вместе взятых", - добавил собеседник.
Девушка на приеме у психотерапевта - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Психиатр назвал первые признаки депрессии
2 марта, 20:56
 
