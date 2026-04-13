10:06 13.04.2026
Еженедельное оперативное совещание Гладкова проходит без онлайн-трансляции

© РИА Новости / Антон Вергун | Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Еженедельное оперативное совещание правительства Белгородской области с участием губернатора Вячеслава Гладкова проходит в понедельник без традиционной онлайн-трансляции, передает корреспондент РИА Новости.
В прошедший вторник "Ведомости" со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, сообщали о возможной замене Гладкова на посту губернатора Белгородской области. Тогда же стало известно, что замгубернатора Иркутской области Александр Шуваев, который занял эту должность в январе, может перейти на работу в Белгородскую область, об этом сообщали РИА Новости два осведомленных источника в окружении чиновника.
"Сегодня трансляции заседания правительства не будет", — заявили РИА Новости в правительстве области и добавили, что по итогам заседания будут опубликованы пресс-релизы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Песков не стал комментировать сообщения о возможной отставке Гладкова
9 апреля, 11:13
 
Политика, Белгородская область, Иркутская область, Вячеслав Гладков
 
 
