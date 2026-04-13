На Западе сделали внезапное заявление о "российской угрозе"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. ВВС России стали заметно опытнее, чем до начала конфликта на Украине, пишет Business Insider.
"Украинский конфликт дал российским летчикам боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала системы и оружие, а самолетов производит больше, чем теряет. Это увеличивает общую численность флота", — говорится в публикации.
"В большинстве случаев они значительно улучшили опыт пилотов и экипажей в бою и при интенсивных боевых столкновениях", —резюмировали в статье.
Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин.
В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.