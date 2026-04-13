Россия направила за рубеж ноты о Дне памяти жертв геноцида народа СССР

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МИД России направил ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа и важности этой даты для сохранения исторической памяти в дипведомства других стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Во внешнеполитические ведомства других стран направлены и будут направляться соответствующие ноты с информацией о Дне памяти (жертв геноцида советского народа - ред.) и важности данной даты для нашей страны и для общего сохранения исторической памяти", - сказала она, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".